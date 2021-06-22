Ровно в 4 утра началась война!

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22 июня депутат Госдумы Владимир Синяговский встретился с жителями и гостями города-героя Новороссийска возле "Колодца жизни", что находится в селе Мысхако. Шел разговор о сохранении исторической памяти, о верности подвигу Советского солдата в годы Великой Отечественной войны.

"В этот летний день ровно 80 лет назад немецко-фашистские войска напили на Советский Союз, и началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней наших соотечественников, оставила страшный след практически в каждой семье.

Спустя годы этот день вошел в историю России как День памяти и скорби, особый трагический день в памяти нашей Родины.

Вместе с тем, этот день стал и началом героической летописи Великой Отечественной войны, который показал всему миру большое количество примеров мужества и доблести, небывалой стойкости и благородства человеческого духа, проявленных советскими людьми в ходе смертельной схватки с фашизмом.

Слава героям, павшим в боях за Родину! Низкий поклон всем, кто выжил и вернулся домой с победой!

Мира и добра!" - сказал Владимир Ильич, обращаясь к землякам.

Затем депутат Государственной Думы Владимир Синяговский возложил цветы к мемориалу "Малая земля" в городе-герое Новороссийске.