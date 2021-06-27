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Последнее прохождение строем в родном корпусе!
25 июня в Новороссийском казачьем кадетском корпусе вручили аттестаты зрелости.
С напутствием выступили депутат Госдумы Владимир Синяговский, зам. главы администрации Роман Бреус, атаман Черноморского казачьего округа ККВ Сергей Савотин.
Директор корпуса Юрий Постников лично вручил медали и аттестаты 41 выпускнику. Все ребята готовятся к поступлению в высшие учебные заведения. 15 из них подают документы в военные училища.
В добрый путь, казаки!