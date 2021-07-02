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Диалог с местной властью состоялся конструктивный

Генеральный директор регионального оператора Владимир Шило принял участие в совещании под председательством главы муниципального образования города курорта Геленджик Алексея Богодистова.

 

Главный вопрос на повестке дня - санитарное состояние города в курортный сезон.

Владимир Шило отметил, что региональный оператор нацелен на совместный подход в решении проблемных вопросов.

Перед совещанием в адрес регионального оператора направлен на подписание  муниципальный  контракт на ликвидацию несанкционированных свалок, в том числе вблизи контейнерных площадок. В ближайшие дни Компания приступает к зачистке города.

В ходе совещания предложено создать межведомственную комиссию по определению и согласованию участков под строительство новых контейнерных площадок на всей  территории Большого Геленджика. В течение недели  ООО«ЭкоЮг» подготовит и направит предложение о дислокации новых мест накопления в УЖКХ города.

Затронута была и тема о разработке программы комплексной системы обращения с ТКО на перспективу.

«Без строительства новых контейнерных площадок невозможен переход на раздельное накопление отходов. Региональный оператор готов пойти на дополнительные расходы, не включённые в тариф, на приобретение и установку контейнеров в количестве , которое необходимо для города и посёлков при условии строительства со стороны муниципалитета новых контейнерных площадок,» - озвучил  Владимир Шило.

Кроме того, все обращения со стороны жителей взяты под личный контроль генерального директора. В целях более оперативного решения вопросов организована горячая линия : +7 (988) 336-00-12.

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Категория: Новости / Общество

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