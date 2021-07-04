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Росприроднадзор потребовал от АО «Новорослесэкспорт» 2,8 млн рублей за загрязнение Черного моря, об этом сообщается на сайте ведомства.

Сумма ущерба от загрязнения была рассчитана на основании «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства».

Загрязнение около района № 5 Контейнерного терминала АО «НЛЭ» было выявлено в рамках плановой выездной проверки. Специалисты установили, что на поверхности участка акватории Черного моря накапливается мусоров: остатки фруктов, овощей, смет с территории предприятия, отходы пенопласта на основе полистирола, тара полиэтиленовая, тара стеклянная, растительные отходы и др. В результате общая площадь загрязнения составила 150 кв. метров.

Источник: «Деловая газета.Юг»