В каких случаях необходимо сообщать в Пенсионный фонд о своем трудоустройстве?

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Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты Пенсионного фонда России.

Например, в результате трудоустройства или когда человек перестает быть нетрудоспособным. В таких случаях следует своевременно информировать ПФР, чтобы избежать переплат и последующих взысканий. Человек подписал заявление, чтобы поскорее получить долгожданный статус пенсионера.

При этом часто упускается из виду важный момент: в заявлении среди прочего подписался под обязательством сообщать ПФР обо всем, что влияет на выплату пенсии. Далеко не каждый знает, о каких именно обстоятельствах нужно незамедлительно уведомлять ПФР. Но от ответственности это, как известно, не освобождает.

Дабы не попасть в неприятную ситуацию, предлагаем рассмотреть основные факты, о которых пенсионеру не следует умалчивать, и необходимо в пятидневный срок сообщить в ПФР о своем трудоустройстве. О необходимости известить ПФР о своем трудоустройстве необходимо в следующих случаях:

Стал зарабатывать

Это правило действует для:

Социальной пенсии по старости.

Она назначается всем, кто лишился страховой пенсии по старости из-за отсутствия стажа или минимального количества пенсионных баллов. Социальная пенсия предоставляется на 5 лет позже, чем страховая (т.е. по новым правилам — с 70 и 65 лет мужчинам и женщинам соответственно). И, в отличие от страховой пенсии, социальная выплачивается исключительно безработным;

Ребенка отчислили из вуза

Пенсионеру, у которого есть несовершеннолетние дети, полагается доплата к пенсии. По достижении ребенком 18 лет доплата за него продлевается, если он обучается по очной форме — до окончания обучения (но не долее, чем до 23-летия ребенка).

Но бывает, что обучение прекращается досрочно (по причине отчисления студента). Об этом пенсионер обязан незамедлительно уведомить ПФР, чтобы ему прекратили начислять надбавку за иждивенца.

Летом многие школьники и студенты находят себе подработку

- поэтому тем, кто получает выплаты по линии Пенсионного фонда, необходимо сообщить о факте летнего трудоустройства.

Если гражданин оформил уход

- за нетрудоспособным лицом (инвалидом I группы; ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; гражданином старше 80 лет).

Если пенсионер получает социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума пенсионера

- в Краснодарском крае сумма прожиточного минимума для пенсионера на 2021 год установлена в размере 9922 руб. Получать ее вправе только неработающие.

Еще один случай касается граждан старше 18 лет, получающих пенсию по потере кормильца. Выплаты положены только в случае получения образования по очной форме. Если гражданин прекращает учебу, он должен сообщить об этом в Пенсионный фонд.

Направить уведомление о трудоустройстве можно через личный кабинет на сайте ПФР, а также обратившись в клиентскую службу ПФР (возможна предварительная запись на портале государственных услуг и личный кабинет на сайте ПФР, по телефону 8-800-600-03-55).

Причем не только в случае трудоустройства по трудовыми договорами. На выплаты по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже распространяются правила обязательного пенсионного страхования. Организация или человек, выступающие в качестве одной из сторон в таких договорах, должны делать взносы на формирование пенсии другого участника договора.

Пенсионный фонд получает сведения о том, что гражданин работает, только через некоторый период, за который складывается переплата – её гражданин должен возместить.

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Если человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств.

Если гражданин получает страховую пенсию (без указанных выше доплат), уведомлять ПФР о своем трудоустройстве он не обязан.

Приостановление индексации пенсии (как работающему) происходит на основании сведений работодателя — поэтому именно он (а не пенсионер) отвечает за своевременное информирование ПФР.

Какая ответственность грозит пенсионеру, если он не исполнит свою обязанность по уведомлению ПФР?

Как минимум — гражданско-правовая: с пенсионера взыщут в судебном порядке незаконно полученные им средства, а сверх того — судебные издержки.

А как максимум — уголовная ответственность: статья 159.2 УК РФ предусматривает наказание за мошенничество при получении социальных выплат, в т.ч. путем умолчания о фактах, которые влекут прекращение указанных выплат.

Не забывайте уведомлять ПФР, когда это требуется!

Источник: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске Краснодарского края