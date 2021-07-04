Анализ списков парламентских партий на думские выборы демонстрирует тенденцию усиления кандидатов-силовиков

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По подсчетам журналистов Ura.ru в нынешнем составе 81 из 450 депутатов имеет отношение к силовым структурам. В следующем составе Госдумы количество депутатов с силовым профилем может возрасти, как минимум, в полтора раза.

В списках «Единой России» 52 из 225 кандидатов-силовиков выдвинуты по одномандатным округам, а еще 40 человек на проходных позициях в региональных группах.

Журналисты Ura.ru отмечают, что проходные кандидаты-силовики (армия, ФСБ, МВД) есть не только у «Единой России», но и присутствуют в списках КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду», что позволяет говорить о силовом тренде в масштабах всей Госдумы, а не только в масштабе партии власти.

Эксперты говорят, что многие силовики имеют невыездной статус, поэтому их инвариантная лояльность Системе выше чем у остальных акторов политики.

Базовая интенция Системы на усиление силового крена не вызывает сомнений. Эксперты констатируют: повышение котировок силовиков связывается, прежде всего, с разгромом несистемной оппозиции и усилением охранительного начала в Системе.

В контексте геополитического противостояния с Западом эта тенденция имеет перспективы для дальнейшего преломления не только в Госдуме, но и региональных заксобраниях, а также органах власти и управления различного уровня.

Эксперты говорят, что такой потенциальный состав Госдумы скажется на качестве и тематике принимаемых законов и отмечают, что стоит ждать новых инициатив по усилению национальной безопасности.

Такой вектор предполагает, прежде всего, коррекцию (в том числе и ограничения) базовых свобод в соответствии с интересами национальной безопасности, а также создание законодательных условий для укрепления силовых структур.

В отношениях с коллективным Западом от потенциальных депутатов нового состава Госдумы стоит ждать конфронтационной риторики, которая, впрочем, далеко не всегда оборачивается конкретными политическими действиями и законопроектами.

Источник: https://ura.news/articles/1036282575