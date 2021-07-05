В Чебоксарах стартует акция "Три реки"

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На 10 июля в Чебоксарах запланирована акция "Три реки" - мастер-план устойчивого развития прибрежных территорий малых рек города: Сугутка, Трусиха, Чебоксарка.

Руководитель проекта "Три реки", урбанист и архитектор, Филипп Якубчук в социальных сетях рассказал о будущем малых рек:

- Пожалуй, для меня территории малых рек интересны тем, что они пронизывают весь город, от окраин до центра. Они соединяются в одну точку вокруг узлового общественного пространства Чебоксар — Чебоксарского залива, который затем переходит в важные общественные пространства, такие как Московская набережная и Красная площадь. Реки Чебоксарка, Сугутка, Трусиха располагаются в глубоких долинах и разбивают город на отдельные "клинья", слабо связанные между собой. При этом они образуют единую законченную систему природных пространств города Чебоксары. Именно это является интересным — территории могут быть не только линейными парками, но и маршрутом, альтернативным обычному транспорту в городе. Малые реки уже сейчас делают Чебоксары городом зеленых долин.

Ценность мастер-плана в том, что он дает нам увидеть, как может развиваться территория и договориться об этом. Каждый человек может понять свою роль, внести посильный вклад.

Рассмотрим городского жителя. Он может принять участие в акциях по уборке территории, осуществлять общественный контроль за тем, чтобы на территории не копился мусор, выступать с какими-то инициативами на благо малых рек, ходить на общественное обсуждение для того, чтобы делиться своими знаниями о малых реках. Это то, что может позволить себе каждый человек, заинтересованный в том, чтобы жить в красивом, чистом, комфортном городе. Для этого не нужно обладать специальными знаниями или большими ресурсами.

В городе есть экологические активисты. Понятно, что сохранение и благоустройство малых рек — прямой интерес людей, занятых вопросами городской экологии. Например, сообщество "Чистая среда". Они уже проводят здесь свои экологические активности. Есть понятный интерес городского бизнеса. Любое общественное пространство — это всегда место, где можно открыть какую-то торговую точку. Например, те же самые велопрокаты или какие-то небольшие кафе будут востребованы. Также понятна роль городских и республиканских властей. Это люди, прямо занятые городским развитием, и они профессионально заинтересованы в росте всевозможных показателей, например, индекса качества городской среды.И, конечно, здесь есть интерес застройщиков, которые развивают сопредельные с реками территории. Современные застройщики экономически заинтересованы в создании качественной городской среды, привлекающей покупателей жилья. Благоустроенная по современным экологическим стандартам река — отличное конкурентное преимущество, если продаешь жилье.

Все участники городского процесса заинтересованы в развитии комфортного, приятного для жизни и эффективного города. Когда мы учитываем разные интересы, то получается разноплановый, уравновешенный проект в котором ничьи интересы не ущемлены — вот для этого и нужен мастер-план.

Экопикник-субботник пройдет на реке Сугутка, в программе которого состоятся мастер-класс экологов, лекции о раздельном сборе вторсырья и переработке, игровые и творческие площадки от общероссийского проекта "Экодвор" в городе Чебоксары, эколого-благотворительного проекта "Добрые крышечки", движения за отказ одноразового в пользу многоразового "My cup, please".

Макаревский Алексей, Чебоксары