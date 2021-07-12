Основной принцип работы: Сказано - сделано...

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Свой рабочий визит парламентарии начали с посещения одного из старейших предприятий перерабатывающей промышленности России - Славянского консервного комбината. Генеральный директор предприятия Армен Степанян провел экскурсию по производственным цехам, рассказал и показал, как производится качественная консервированная овощная продукция.

Затем законодатели посетили Северный парк Славянска-на-Кубани, который после масштабной реконструкции стал центром притяжения для детей и взрослых. Парк был выбран славянцами для благоустройства в 2018 году, работы стартовали в 2019 году. Финансирование осуществлялось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Общий объем вложенных средств составил почти 160 млн рублей. За два года здесь построены спортивные и детские площадки, сделаны прогулочные и велосипедные дорожки, уличное освещение, появился авиарий для птиц.

После осмотра объектов парламентарии встретились с активом района в городском Доме культуры. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя ЗСК Николай Петропавловский, глава района Роман Синяговский, председатель Совета муниципального образования Григорий Литовка.

Юрий Бурлачко в своем выступлении рассказал об итогах работы Законодательного Собрания шестого созыва.

Иван Демченко, в свою очередь, подробно остановился на законотворческой деятельности в Государственной Думе. За период работы в нижней палате российского парламента при непосредственном участии Ивана Ивановича подготовлено 12 законопроектов, 7 из которых уже приняты. Отдельно депутат коснулся поддержки медработников. Ежедневно в прошлом году по его поручению Абинский электрометаллургический завод поставлял пятьдесят тонн жидкого кислорода в госпитали Кубани и Крыма.

Жители Славянского района в ходе встречи также имели возможность пообщаться с депутатами и задать интересующие их вопросы.

Финалом встречи стала церемония награждения тосовцев, успешно участвующих в развитии муниципалитета. Активисты получили Памятный знак Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении».