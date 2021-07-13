О порядке направления жалоб на бездействие землепользователей в борьбе с амброзией

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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает о необходимости своевременного принятия мер по борьбе и уничтожению злостного карантинного сорняка – амброзии полыннолистной, с целью недопущения массовых аллергических заболеваний населения и восстановления плодородия сельскохозяйственных земель.

Каждый год, с наступлением периода вегетации амброзии полыннолистной, в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора поступает большое количество обращений граждан, в том числе по телефону, с целью подачи заявки на скашивание какого-либо участка с амброзией, однако Управление разъясняет, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Россельхознадзор осуществляет контрольно-надзорные функции и не производит покос сорной растительности, в том числе амброзии полыннолистной.

Обязанность по уничтожению карантинных объектов лежит на собственниках или землепользователях земельных участков, а на землях общего пользования – ответственность возлагается на администрации муниципальных образований.

При наличии у Вас достоверной информации о фактах непринятия мер по борьбе с карантинным объектом, просим направлять в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора обращения, оформленные в соответствии Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, с целью проведения контрольно-надзорных мероприятий и привлечения к административной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора