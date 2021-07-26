Изменена дата Всероссийской переписи населения

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Теперь она будет проходить с 15 октября по 14 ноября.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по организации переписной кампании в регионах, в котором я принял участие по видеосвязи.

На сегодняшний день в Краснодарском крае завершена работа по уточнению границ муниципальных образований. Краснодарстатом сформирован организационный план, образовано более 1,7 тыс. переписных и свыше 10 тыс. счетных участков. Подобраны и обучены уполномоченные по вопросам переписи, составлены списки адресов домов.

Нас ждет значимое мероприятие. Данные переписи населения необходимы для планирования развития региона. От полученных показателей будет зависеть, сколько финансовых средств получит наш край и муниципалитеты из федерального бюджета на те или иные нужды, программы и проекты.

Источник: Телеграм-канал