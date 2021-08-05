Еще одна крупная сеть специализированных магазинов присоединилась к легальному обращению с ТКО

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Ранее региональный оператор сообщал об отсутствии договора по обращению с твердыми коммунальными отходами у крупной сети специализированных магазинов «Алкотека».

На настоящий момент данный вопрос решился: вывоз отходов сети магазинов «Алкотека» осуществляется региональным оператором и оплачиваются потребителем.

- Главной нашей задачей является охватить 100 процентов действующих предпринимателей коммунальной услугой по обращению с ТКО, чтобы исключить нелегальное обращение, когда юридические лица выбрасывают свои отходы на общие контейнерные площадки жителей, которые и оплачивают вывоз этих отходов, либо, что еще хуже, организовывают несанкционированные свалки, - отмечает генеральный директор ООО «ЭкоЮг» Владимир Шило.

Напоминаем, что обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключать договор с региональным оператором предусмотрена ч. 4 ст. 24.7 89-ФЗ – собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их накопления.