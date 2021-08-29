Новый туристический проект «Абрау-Дюрсо» откроется в Приморско-Ахтарске

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Основными направлениями базы отдыха «Абрау-Дюрсо на плавнях» станут охота и рыбная ловля.

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» расширяет свое присутствие в Краснодарском крае. В хуторе Садки Приморско-Ахтарского района, 1 сентября 2021 года, откроет свои двери база отдыха «Абрау-Дюрсо на плавнях». Это первый объект Центра туризма, основными направлениями которого станут рыбная ловля и охота.

Приморско-Ахтарск известен, как неофициальная столица рыбалки региона – здесь находятся две обширные группы лиманов. На берегу одного из них, Кирпильского лимана, расположилась база отдыха «Абрау-Дюрсо на плавнях». Порыбачить удастся как в акватории водоема, так и в прудах и каналах, окружающих базу. Охотникам также найдется, чем заняться – недалеко от неё находится охотничье хозяйство, где созданы все условия для лова животных и птиц. Охота и рыбалка будет осуществляться на территории «Абрау-Дюрсо на плавнях» исключительно в рамках существующего законодательства, без нанесения вреда местной экосистеме.

Концепция проекта: отдых на природе в уединенном месте со всем необходимым для комфортного пребывания гостей. При создании базы, архитекторы и дизайнеры вдохновлялись скандинавскими рыбацкими домиками. В инфраструктуру «Абрау-Дюрсо на плавнях» входит мини-отель на 10 номеров с видом на Кирпильский лиман, ресторан с услугой приготовления блюд из пойманных трофеев, русская баня, бар и бильярдная. В дальнейшем планируется открыть отдельные гостевые дома с возможностью индивидуального проживания.

Денис Заболотний, генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо»:

- Мы открываем для себя новое направление и место, но что точно остается неизменным – качество и высокий уровень сервиса от Центра туризма «Абрау-Дюрсо». Мы надеемся, что «Абрау-Дюрсо на плавнях» станет новым любимым местом отдыха не только для жителей Краснодарского края, но и гостей из других регионов России. Ознакомиться с проектом и сделать ранее бронирование можно уже сейчас на сайте visitabrau.ru.

Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»