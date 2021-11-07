Благоустройство и коронавирус: названы темы, которые волнуют жителей Кубани

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Они рассказали о проблемах депутату Госдумы.

В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко изучил обращения граждан, поступившие к нему в общественную приемную. Среди вопросов были как темы общего плана, так и личные вопросы. Например, жительница одного из сел Абинского района пожаловалась на нехватку мест, куда можно сходить отдохнуть.

Парламентарий ответил, что в данный момент рекомендуется избегать лишних контактов и оставаться дома, однако тем не менее намерен с местными властями обсудить этот вопрос. Другое обращение пришло от жителя Анапы, которого волновали коронавирусные ограничения и возможности работы бизнеса при ухудшении ситуации.

Иван Демченко рассказал, что, согласно новому распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, вскоре по всей территории региона будет введен вход в заведения общепита по QR-коду. Таким образом, считает депутат Госдумы, можно будет стабилизировать обстановку и напомнить жителям о важности вакцинации от коронавируса.

Отмечается, что работа с обращениями продолжается.

Источник: https://obzor.io/2021/11/04/blagoustrojstvo-i-koronavirus-nazvany-temy-kotorye-volnuyut-zhitelej-kubani-93332/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D