Региональная неделя онлайн: кубанские депутаты рассказали о работе в «нерабочие дни»

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У депутатов Госдумы началась первая региональная неделя в новом созыве. Из-за объявленного президентом России Владимиром Путиным режима «нерабочих дней» планы парламентариям пришлось адаптировать под нынешние реалии.

Согласно распорядку работы депутатов Госдумы в осеннюю сессию, с 1 по 7 ноября стоит работа с избирателями. Однако на этот же период выпал режим «нерабочих дней», представляющий собой отчасти локдаун, который должен стабилизировать эпидемиологическую обстановку. Из-за этого, рассказали собеседники «ФедералПресс», пришлось сократить или вовсе отменить очные встречи с гражданами.

Большинство депутатов решили встречаться в онлайн-формате. Например, парламентарий от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев рассказал, что основная часть работы с приходом коронавируса проходит в соцсетях и интернете. Тем не менее встречи со сторонниками состоятся.

«Я поеду в Краснодарский край, буду встречаться со сторонниками и обсуждать запуск избирательной кампании в ЗСК. Также мы набрали много обещаний, которые надо исполнять, надо продвигать южно-русскую сиесту, жители Тамани обращаются с вопросами и проблемами», – поделился планами на семь дней депутат Госдумы.

В важности отмены мероприятий в рамках региональной недели и переводе контактов в онлайн уверен депутат от «Единой России» Иван Демченко. Он рассказал, что отказался от личных приемов, переведя их в онлайн-режим. Дополнительно он сократит число выездов в публичные места.

«Стоит отметить, что переход в интернет никак не скажется на работе с гражданами. Я и ранее реагировал на жалобы, вопросы, поступившие в мою онлайн-приемную. Связь уже выстроена, и она доказала свою эффективность», – прокомментировал изменение планов парламентарий.

Он подчеркнул, что такой шаг не только обезопасит жителей, но и поможет медикам, которые столкнулись с ухудшением эпидемиологической обстановки и последующим увеличением числа пациентов.

«Призываю также всех воздержаться от лишних контактов и по возможности соблюдать требования Роспотребнадзора», – резюмировал Демченко.

Источник: https://fedpress.ru/article/2864040?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D