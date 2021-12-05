/Общество/

Обсуждение новых нормативных документов и планирование общественно значимых мероприятий - задача  законодателей Кубани всех уровней

На региональной недели парламентарии поселенческих, муниципальных, краевого и федерального Советов обсуждают в обновленном составе план общих действий.

В повестке дня заседания - законодательные инициативы кубанцев, касающиеся внесения изменений в  бюджетный и земельный кодексы РФ, в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «О промышленной политике в РФ»   и другие.
Депутат Госдумы Иван Демченко внесёт свои предложения, касающиеся содействия медицинским учреждениям, трудоустройства молодежи и другие общественно значимые вопросы.
- Все предложения, озвученные в ходе встреч в округе, взял на контроль и намерен обсудить с коллегами. Совет законодателей Кубани - идеальная площадка для рассмотрения,  так как объединяет все уровни парламентов: от поселенческих до федерального. Значит, любой вопрос может быть проанализирован досконально, - прокомментировал Иван Демченко.
#командаДемченко
#ГосДума
#депутатДемченко
#ИванДемченко
#DemchenkoTeam
#государственнаядума
#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон
#славянскийрайон
#единаяроссия #краснодарскийкрай 
#избирательныйокруг48
Просмотров: 785 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Новороссийск: пост-дяченковский синдром…

По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко оказана помощь лечебным учреждениям Абинского района

Иван Демченко: Мы поможем приобрести новую пленку для теплиц...

В ходе рабочей поездки в Славянский район депутат Госдумы  Иван Демченко посетил школу 21 хутора Ханьков

Иван Демченко: Надо выходить с соответствующим законопроектом на федеральный уровень...