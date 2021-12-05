Обсуждение новых нормативных документов и планирование общественно значимых мероприятий - задача  законодателей Кубани всех уровней

/Общество/

На региональной недели парламентарии поселенческих, муниципальных, краевого и федерального Советов обсуждают в обновленном составе план общих действий.

В повестке дня заседания - законодательные инициативы кубанцев, касающиеся внесения изменений в бюджетный и земельный кодексы РФ, в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «О промышленной политике в РФ» и другие.

Депутат Госдумы Иван Демченко внесёт свои предложения, касающиеся содействия медицинским учреждениям, трудоустройства молодежи и другие общественно значимые вопросы.

- Все предложения, озвученные в ходе встреч в округе, взял на контроль и намерен обсудить с коллегами. Совет законодателей Кубани - идеальная площадка для рассмотрения, так как объединяет все уровни парламентов: от поселенческих до федерального. Значит, любой вопрос может быть проанализирован досконально, - прокомментировал Иван Демченко.

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