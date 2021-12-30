В работе с людьми мелочей не бывает

/Общество/

В ходе работы с обращениями граждан, поступающими в приемную депутата Госдумы Ивана Демченко в региональную неделю, решаются не только общие вопросы, но и личные.

Семья Д. из Темрюкского района проживает по временной регистрации. Съёмное жилье попало в зону затопления, но компенсационные выплаты по потере имущества не положены.

Выйти из сложившейся ситуации помог Иван Иванович, выделив семье материальную помощь.

К новогодним праздникам также в семью передан подарок для дочери.

Телефон приемной депутата Госдумы в Темрюкском районе: +7 (988) 348-87-84 .

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