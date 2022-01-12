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Иван Демченко: Прокуратура – основа всей правоохранительной системы страны!
Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил своих земляков, работников и ветеранов Прокуратуры с 300-летним юбилеем.
"Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником, с юбилеем - 300-летием образования Прокуратуры России!
Прокуратура – основа всей правоохранительной системы страны. Стоя на страже прав и свобод граждан России, вы, уважаемые сотрудники прокуратуры, верно несете службу Государству.
Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры сограждан.
Укрепление буквы Закона – ваша основная задача, с которой вы успешно справляетесь благодаря самоотверженному труду, доблести и честному исполнению служебных обязанностей.
Уверен, что знания, переданные вам ветеранами службы, равнение на традиции и верность Отечеству и в дальнейшем будут вашими верными помощниками в укреплении российской государственности.
Желаю Вам, всем сотрудникам и членам их семей счастья, здоровья, благополучия, новых достижений в работе!
С уважением, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Демченко."