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Депутат Госдумы Иван Демченко дал высокую оценку деятельности сотрудников прокуратуры
Иван Иванович, в рамках региональной недели, провел ряд встреч, на которых обсуждался ход реализации принятых поправок в законодательные акты РФ.
Совершенствование нормативно-правовой базы страны - важная составляющая деятельности как депутатов федерального уровня, так и работников прокуратуры, обеспечивающих неукоснительное исполнение законов.
Депутат Госдумы дал высокую оценку деятельности сотрудников прокуратуры Краснодарского края:
?Любой законопроект, как живой организм - в ходе его обсуждения мы видим, где есть слабые места и что нужно усилить. Такие выводы мы делаем в том числе и во взаимодействии с прокурорами, - прокомментировал Иван Иванович.
12 января сотрудники прокуратуры отметили 300-летний юбилей со дня образования. Депутат поздравил работников и ветеранов в связи с памятной датой.
Также Иван Иванович отметил важность сохранения традиций, на которых основана служба стражей законности.
В Славянском районе торжественно открыт Памятный знак, посвященный 300-летию прокуратуры России.
Символическую красную ленточку перерезали исполняющий обязанности межрайонного прокурора Владимир Татаров и глава Славянского района Роман Синяговский.
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