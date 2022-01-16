Иван Демченко: Давайте такие встречи проводить регулярно...

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В рамках региональной недели депутат Госдумы России Иван Демченко пообщался с редакторами местных СМИ. Начался разговор с поздравления с прошедшим профессиональным праздником - Днем Российской печати.

"Информационный поток сегодня – это мощная сила, которая не только помогает быть в курсе событий, но и объединяет в особые моменты всех жителей страны. Именно вы, журналисты, оперативно определяете настроения в обществе, находитесь в постоянном поиске полезных и важных новостей." - отметил депутат Госдумы.

Обсудили вопросы взаимодействия органов власти с прессой, а также актуальные вопросы текущей повестки дня.

"Уверен, творческие коллективы редакций, который формируют новостную повестку дня Кубани объединили первоклассных, высококвалифицированных специалистов.

Благодарю вас за ваш труд и от всей души желаю вам новых успехов и побед в деятельности, творческого подъема, счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!" - завершил встречу депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Демченко.