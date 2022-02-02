Иван Демченко: Приоритеты в решении вопросов определяем вместе...

/Общество/

В ходе избирательной кампании депутату Госдумы Ивану Демченко жители города-курорта Анапа адресовали разные вопросы. Один из самых наболевших записан в наказы - водоотведение в малых населенных пунктах.

Решение о приобретении асбесто-цементных и железобетонных труб для укладки новой коммуникационной системы было принято оперативно.

В начале очередной региональной недели депутата начато исполнение наказа - отгружены трубы разного диаметра от 300 мм до 600 мм в станице Гостагаевской.

Абинский ЭлектроМеталлургический завод по поручению И.Демченко продолжит поставку необходимых материалов для 10 сельских округов муниципалитета в течение недели.

- Решения о проведении работ в населенных пунктах нужно принимать только вместе с жителями. Такое сотрудничество всегда дает свои положительные результаты: оказанная помощь будет своевременной, а работы выполнены качественно, благодаря объединению общих усилий, - прокомментировал Иван Иванович.

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