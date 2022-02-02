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Иван Демченко: Приоритеты в решении вопросов определяем вместе...

В ходе избирательной кампании депутату Госдумы Ивану Демченко жители города-курорта Анапа адресовали разные вопросы. Один из самых наболевших записан в наказы  - водоотведение в малых населенных пунктах.
Решение о приобретении асбесто-цементных и железобетонных труб для укладки новой коммуникационной системы  было принято оперативно.
В начале очередной региональной недели депутата начато исполнение наказа - отгружены  трубы  разного диаметра от 300 мм до 600 мм в станице Гостагаевской.
Абинский ЭлектроМеталлургический завод по поручению И.Демченко продолжит поставку необходимых материалов для 10 сельских округов муниципалитета в течение недели.
- Решения о проведении работ в населенных пунктах нужно принимать только вместе с жителями. Такое сотрудничество всегда дает свои положительные результаты: оказанная помощь будет своевременной, а работы выполнены качественно, благодаря объединению общих усилий, - прокомментировал Иван Иванович.
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Категория: Новости / Общество

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