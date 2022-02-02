Обращения к депутату Госдумы - на контроле

/Общество/

Участок улицы Луговой в плачевном состоянии - об этом в своем коллективном обращении к депутату Госдумы Ивану Демченко сообщили жители города Абинска.

Абинчане обратили внимание на необходимость содействия в отсыпке дороги и нарезке кюветов.

По поручению депутата Госдумы Ивана Ивановича глава Абинского городского поселения Илья Валентинович Биушкин определил объем работ на месте - выехал на улицу, встретился с заявителями, обозначил ответственных за выполнение.

Вопрос решен оперативно - глубокие ямы отсыпаны шлаковым щебнем, дорожное полотно распланировано.

#командаДемченко

#ГосДума

#депутатДемченко

#ЕдинаяРоссия

#ИванДемченко

#DemchenkoTeam

#государственнаядума

#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон

#славянскийрайон

#единаяроссия #краснодарскийкрай

#избирательныйокруг48

#Мывместе #ЕДИНАЯРОССИЯ #Ерпомогает #ер23