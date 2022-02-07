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В сельских округах Анапы  производятся работы по  отведение ливневых вод

Помощь в этом оказал депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко. На территорию переданы трубы для обустройства ливневок.
Работы проведены в селе Супсех (Анапский район).
Благодаря слаженным действиям сельской администрации, предпринимателей и местных жителей, наружная система водоотведения была устроена оперативно на улицах Космонавта Комарова, Космонавта Волкова, Хвойной.
На улице Сельской работала специализированная техника подрядчиков, направленных администрацией округа. Здесь активно подключились местные жители.
Работы по плану будут проведены и в других сельских округах города-курорта.
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