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В здании общества инвалидов и ветеранов станицы Гостагаевской стало уютнее и теплее. 

С просьбой о ремонте помещения для анапчан с ограниченными возможностями здоровья обратились активисты общества на встрече с И.Демченко. В ходе февральской региональной недели наказ выполнен.
По поручению депутата полностью заменено 6 оконных блоков, установлены новые входные двери одноэтажного здания (ст.Гостагаевская, г.-к.Анапа). 
- Создать комфортные условия для тех, кто доверяет нам принятие решений и работает во благо земляков, - наш вклад в общее дело. У Обществ инвалидов и ветеранов серьезная миссия - помогать людям.   Выражаю благодарность за душевный и искренний подход к деятельности и защиту интересов подопечных, - прокомментировал Иван Иванович.
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Категория: Новости / Общество

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