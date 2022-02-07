В здании общества инвалидов и ветеранов станицы Гостагаевской стало уютнее и теплее. 

/Общество/

С просьбой о ремонте помещения для анапчан с ограниченными возможностями здоровья обратились активисты общества на встрече с И.Демченко. В ходе февральской региональной недели наказ выполнен.

По поручению депутата полностью заменено 6 оконных блоков, установлены новые входные двери одноэтажного здания (ст.Гостагаевская, г.-к.Анапа).

- Создать комфортные условия для тех, кто доверяет нам принятие решений и работает во благо земляков, - наш вклад в общее дело. У Обществ инвалидов и ветеранов серьезная миссия - помогать людям. Выражаю благодарность за душевный и искренний подход к деятельности и защиту интересов подопечных, - прокомментировал Иван Иванович.

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