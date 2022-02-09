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Иван Демченко: Несмотря на погодные условия помощь должна приходить вовремя...

В Ачуевском сельском поселении Славянского района продолжается отведение ливневых вод.
По поручению депутата Государственной Думы Ивана Демченко Абинский ЭлектроМеталлургический завод передал поселению асбестоцементные трубы.
В рамках региональной недели депутат проконтролировал ход обустройства системы сброса паводковой воды, которая накапливается на территории населенного пункта.
Сейчас работы ведутся на улице Ленина: администрацией поседения направлена  специализированная техника подрядчиков.
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Категория: Новости / Общество

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