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Иван Демченко: Несмотря на погодные условия помощь должна приходить вовремя...
В Ачуевском сельском поселении Славянского района продолжается отведение ливневых вод.
По поручению депутата Государственной Думы Ивана Демченко Абинский ЭлектроМеталлургический завод передал поселению асбестоцементные трубы.
В рамках региональной недели депутат проконтролировал ход обустройства системы сброса паводковой воды, которая накапливается на территории населенного пункта.
Сейчас работы ведутся на улице Ленина: администрацией поседения направлена специализированная техника подрядчиков.
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