Иван Демченко: Решение вопросов малых населенных пунктов -  на постоянном контроле...

В рамках региональной недели в общественную приемную депутат Госдумы Ивана Демченко обратилась жительница Крымского района.

В хуторе Львовском, как сообщила женщина, есть родник, к которому приезжают крымчане.

Это место стало зоной посещения и для туристов из других районов Кубани. Поэтому вопрос благоустройства площадки возле родника стал для хуторян актуальным.

Как сообщила помощник депутата Госдумы Наталья Дуброва, глава Киевского сельского поселения Борис Сергеевич Шатун принял обращение к исполнению. До конца февраля дополнительные фонари будут установлены.

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