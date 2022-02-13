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Иван Демченко: Выполнение наказов - важная составляющая работы депутатов в регионе
Строительство контейнерных площадок по вывозу ТКО в ст. Троицкой Крымского района - один из наказов, поступивший в ходе избирательной кампании Ивану Демченко.
По поручению депутата Госдумы во взаимодействии с органами местного самоуправления вопрос решен. Площадки с евро-контейнерами обустроены в кратчайшие сроки.
- Оперативность при выполнении общей задачи представителями всех уровней власти от поселенческого до регионального - залог минимизации проблем населения. Алгоритм действий от принятия решений до реального дела должен быть максимально простым, быстрым и удобным для всех. - прокомментировал Иван Иванович.
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