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Иван Демченко: Выполнение наказов - важная составляющая  работы депутатов  в регионе

Строительство контейнерных площадок по вывозу ТКО в ст. Троицкой Крымского района - один из наказов, поступивший в ходе избирательной кампании Ивану Демченко.

По поручению депутата Госдумы во взаимодействии с органами местного самоуправления вопрос решен. Площадки с евро-контейнерами обустроены в кратчайшие сроки.
- Оперативность при выполнении общей задачи  представителями всех уровней власти от поселенческого до регионального - залог минимизации проблем населения. Алгоритм действий от принятия решений до реального дела должен быть максимально простым, быстрым и удобным для всех. - прокомментировал Иван Иванович.
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Категория: Новости / Общество

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