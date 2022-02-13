В Анапе открыли новый Дворец бракосочетания

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Современный стиль фасада и помещений, мягкое освещение образуют единый фон для того, чтобы молодожены навсегда запомнили одно из главных событий в своей жизни.

11 февраля прошла торжественная церемония открытия нового помещения ЗАГСа, которое имеет все шансы стать одной из достопримечательностей не только Анапы, но и Кубани.

В мероприятии приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор края Анна Минькова, мэр Анапы Василий Швец, депутаты всех уровней и общественники.

Помощь в реализации этого важнейшего проекта оказал депутат Государственной Думы Иван Демченко @demchenko_team , а особая роль в строительстве принадлежит депутату Совета Анапы, руководителю группы компаний «Немо» Николаю Морарь @nikolaimorar_ .

После окончания торжественной части все участники смогли побывать во Дворце бракосочетания и на его территории.

Гостей встречают в двух залах. Площадь большого зала бракосочетания – 170 квадратных метров, высота потолков 3,3 метра.

Вся отделка здания сделана в светлых тонах, с облицовкой из натурального камня. А белая мебель, большие хрустальные люстры дополняют минималистичный интерьер.

Кстати, в новом ЗАГСе уже заключили браки 17 пар жителей Анапы.

- Уверен, благодаря строительству нового Дворца бракосочетаний, количество семей в городе-курорте возрастёт! Современный дизайн сооружений и интерьера создают праздничную атмосферу, а информационные технологии, которыми оснащено учреждение, помогут оперативно оформлять документы. Это действительно ЗАГС двадцать первого века! - прокомментировал Иван Иванович.