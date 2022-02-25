Это шаг к освобождению Украины – депутат Госдумы о начале спецоперации в Донбассе

/Общество/

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Депутат Госдумы Иван Демченко одобрил введение войск и объяснил свою позицию.

Он отметил, что жители Донецкой и Луганской республики долгие годы терпели провокации и нападение на русское население со стороны бандеровских властей и захватчиков.

– Эти последователи фашистских преступников долгое время незаконно удерживали власть, которую они смогли получить после кровавого переворота, — прокомментировал парламентарий.

По его словам, нынешнее обострение с получением оружия для нападения от Запада и заявлениями о стремлении создать ядерное оружие стало последней каплей.

– Решительные действия нашего президента позволили предотвратить усугубление положения и крупнейшую карательную операцию против русского населения Донецкой и Луганской народных республик. Уверен, благодаря решительности наших войск, уверенности в правоте дела, которое мы делаем, победа будет быстро достигнута, а в Донбассе воцарится мир и спокойствие.

А Украина станет свободной, демократической страной, дружественной России, — подытожил Иван Демченко.