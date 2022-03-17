Депутат Госдумы Иван Демченко: Максимальная доступность ипотеки - одна из действующих мер поддержки и граждан, и экономики...

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Основные способы получения помощи государства при ипотеке продолжают работать и в условиях ограничений.

Семейная ипотека подойдет тем, у кого есть ребенок.

Действует льготная ипотека до 7 % — программа с господдержкой на покупку квартир в новостройках при любом составе семьи.

Для тех, кто хочет приобрести или самостоятельно построить дом в сельской местности или малом городе - сельская ипотека.

? Предложения для желающих получить помощь государства при ипотеке должны быть адаптированы в соответствии с текущим положением дел. Необходимо учитывать возможности россиян и предлагать действенные меры поддержки. Партия «Единая Россия» уже выступила с инициативой разработать новые меры социальной поддержки граждан, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко