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Депутат Госдумы Иван Демченко: Всем миром помогать тем, кто в беде...

#мывместе продолжаем оказывать гуманитарную помощь населению Украины. В районы,  подконтрольные народной милиции ДНР и ЛНР, а также ВС РФ, гуманитарные эшелоны приходят регулярно.

По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко  приобретены товары первой необходимости, продукты и медикаменты для жителей Херсонской области.

Абинский ЭлектроМеталлургический завод направил три фуры с 60 тоннами гуманитарного  груза в город Армянск. Далее в сопровождении военных помощь от предприятия будет перевезена в Херсонскую область.

- Своих не бросаем! Помогать всем миром - так принято на Кубани.  И препятствия, которые стоят у нас на пути нас не пугают! Если наши люди попали в беду и мы можем оказать им помощь, это должно быть сделано в кратчайшие сроки. Несмотря ни на что!, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко

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Категория: Новости / Общество

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