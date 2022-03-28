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Депутат Госдумы Иван Демченко: оставайтесь в информационном поле и будьте в курсе

В разнообразии источников информации важно оставаться в курсе событий. #командаДемченко работает во всех соцсетях, оперативно сообщая о деятельности депутата в Государственной Думе, Краснодарском крае и в избирательном округе.

Две недели назад создан Telegram-канал Команда Демченко, в котором публикуется экспертная оценка депутата о важных событиях и принимаемых законах. 

Ссылка: https://t.me/demchenkoteam

Вопрос депутату можно задать в социальных сетях: 

Вконтакте

Ссылка: https://vk.com/deputat.demchenko

Одноклассники «Иван Демченко. Общественная онлайн-приемная».

Ссылка: https://ok.ru/demchenkoteam

Оставайтесь на связи всегда!

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Категория: Новости / Общество

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