Депутат Госдумы Иван Демченко: оставайтесь в информационном поле и будьте в курсе
В разнообразии источников информации важно оставаться в курсе событий. #командаДемченко работает во всех соцсетях, оперативно сообщая о деятельности депутата в Государственной Думе, Краснодарском крае и в избирательном округе.
Две недели назад создан Telegram-канал Команда Демченко, в котором публикуется экспертная оценка депутата о важных событиях и принимаемых законах.
Ссылка: https://t.me/demchenkoteam
Вопрос депутату можно задать в социальных сетях:
Вконтакте
Ссылка: https://vk.com/deputat.demchenko
Одноклассники «Иван Демченко. Общественная онлайн-приемная».
Ссылка: https://ok.ru/demchenkoteam
Оставайтесь на связи всегда!
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