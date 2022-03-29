Депутат Госдумы Иван Демченко: соцсети никогда не заменят живое общение…
Общественная приемная партии «Единая Россия» в Абинском районе стала дискуссионной площадкой для участников встречи с депутатом Государственной Думы Иваном Демченко.
В живом диалоге с председателями квартальных комитетов Иван Иванович обсудил геополитическую обстановку и изменения, связанные с началом спецоперации на Украине.
Квартальные задали вопросы, которые беспокоят кубанцев: о ценовой политике, о доступности товаров первой необходимости и медикаментов, о принятых мерах соцподдержки.
? Ажиотаж, вызванный действиями недобросовестных поставщиков, указал на проблему, которую в Госдуме решили на законодательном уровне. К тем, кто пытается нажиться на волне паники, будут применены жесткие меры согласно новым нормативным актам, - прокомментировал Иван Иванович.
Во встрече принял участие глава Абинского района Вячеслав Иванов.
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