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Депутат Госдумы Иван Демченко: соцсети никогда не заменят живое общение…

Общественная приемная партии «Единая Россия» в Абинском районе стала дискуссионной площадкой для участников встречи с депутатом Государственной Думы Иваном Демченко.

В живом диалоге с председателями квартальных комитетов Иван Иванович обсудил геополитическую обстановку и изменения, связанные с началом спецоперации на Украине.

Квартальные задали вопросы, которые беспокоят кубанцев: о ценовой политике, о доступности товаров первой необходимости и медикаментов, о принятых мерах соцподдержки. 

 ? Ажиотаж, вызванный действиями недобросовестных поставщиков, указал на проблему, которую в Госдуме решили на законодательном уровне. К тем, кто пытается нажиться на волне паники, будут применены жесткие меры согласно новым нормативным актам, - прокомментировал Иван Иванович.

Во встрече принял участие глава Абинского района Вячеслав Иванов.

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Категория: Новости / Общество

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