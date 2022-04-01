Депутат Госдумы Иван Демченко: Призывники не будут принимать участие в спецоперации…

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Весенняя призывная кампания этого года проходит на фоне событий, развернувшихся на Украине. В муниципалитетах Кубани проходят торжественные проводы ребят в армию.

Мероприятия, посвященные Дню призывника в Крымском районе прошли у мемориала «Вечный огонь» по улице Комарова.

Почетные гости обратились с напутственными словами к будущим военнослужащим, ребятам из военно-патриотических организаций и кадетам Крымского района.

Глава Крымского района Сергей Лесь, военный комиссар города Крымска и Крымского района Дмитрий Багаев, председатель Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Мирошниченко обратили внимание ребят на важность участия каждого в сохранении мирного неба над головой и пожелали хорошей службы в рядах армии.

В память о героях минувших войн была объявлена минута молчания. В завершении мероприятия присутствующие возложили цветы к Братской могиле советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

Депутат Госдумы Иван Демченко передал призывникам поздравления и пожелания успешной военной службы.

- В России развита мощная военная подготовка. В течение последних десяти лет мы наращивали и укрепляли свою обороноспособность и уделяли внимание созданию комфортных условий прохождения службы в армии. Сегодня подготовку новобранцев ведут опытные военачальники. А защитой Отечества занимаются профессионалы. В спецоперации на Украине принимают участие только те, кто имеет опыт военной службы, - прокомментировал Иван Демченко.

#командаДемченко