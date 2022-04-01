/Общество/

Депутат Госдумы Иван Демченко: Призывники не будут принимать участие в спецоперации…

Весенняя призывная кампания этого года проходит на фоне событий, развернувшихся на Украине. В муниципалитетах Кубани проходят торжественные проводы ребят в армию.

 

Мероприятия, посвященные Дню призывника в Крымском районе прошли у мемориала «Вечный огонь» по улице Комарова.

Почетные гости обратились с напутственными словами к будущим военнослужащим, ребятам из военно-патриотических организаций и кадетам Крымского района.

Глава Крымского района Сергей Лесь, военный комиссар города Крымска и Крымского района Дмитрий Багаев, председатель Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Мирошниченко обратили внимание ребят на важность участия каждого в сохранении мирного неба над головой и пожелали хорошей службы в рядах армии.

В память о героях минувших войн была объявлена минута молчания. В завершении мероприятия присутствующие возложили цветы к Братской могиле советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

Депутат Госдумы Иван Демченко передал призывникам поздравления и пожелания успешной военной службы.

- В России развита  мощная военная подготовка. В течение последних десяти лет мы наращивали и укрепляли свою обороноспособность и уделяли внимание созданию комфортных условий прохождения службы в армии. Сегодня подготовку новобранцев  ведут опытные военачальники. А защитой Отечества занимаются профессионалы. В спецоперации на Украине принимают участие только те, кто имеет опыт военной службы, - прокомментировал Иван Демченко. 

#командаДемченко

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

В Новороссийске за серию краж из магазинов перед судом предстанет местная жительница

Водителей Новороссийска призвали соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов

Терапевт рассказал, кого подстерегает простуда весной

Житель Ейска попытался дать взятку должностному лицу Краснодарской таможни за прекращение административного расследования

Хотите получать газ? Ищите рубли...