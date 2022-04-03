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Депутат Госдумы Иван Демченко: решения Президента своевременны и коснутся  многих семей

Владимир Путин подписал Указ о новой ежемесячной выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Парламентарий Иван Демченко сообщил, что Государственная Дума совместно с Правительством оперативно разработали законодательную базу для нового пособия малообеспеченным семьям с детьми.

- Несмотря на то, что в связи с проводимой на Украине спецоперацией, внимание Федеральной власти устремлено на геополитические события, Владимир Владимирович занял правильную позицию - сохранить экономическую безопасность внутри страны. Решение об оказании помощи семьям коснулось большого числа россиян, - прокомментировал депутат Госдумы.

Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен быть больше прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Размер пособия составит:

-50 % от детского прожиточного минимума в регионе — базовый размер;

-75 % от него — если с учетом базового пособия среднедушевой доход семьи все равно не превышает прожиточного минимума на душу населения;

-100 % — если и выплаты в 75% окажется недостаточно для достижения минимума.

Выплата устанавливается с апреля, но оформить и получить ее можно будет в мае.

 #командаДемченко

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Категория: Новости / Общество

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