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Казаки готовы защищать Отечество

Торжественный сбор, посвященный 30-летию со дня образования Славянского районного казачьего общества, состоялся сегодня в городском Доме культуры.

В числе почетных гостей присутствовали заместитель атамана Кубанского казачьего войска (ККВ) Александр Кравцов, казачий полковник атаман Таманского казачьего отдела ККВ Иван Безуглый, глава Славянского района Роман Синяговский, председатель районного Совета Григорий Литовка.

Всех собравшихся поздравили депутат Госдумы Иван Демченко и казачий полковник Владимир Синяговский.

За вклад в развитие кубанского казачества, активное участие в возрождении и сохранении казачьих традиций и в честь празднования 30-й годовщины образования Славянского районного казачьего общества казакам были вручены награды.

Также на торжественном собрании атаману РКО есаулу Александру Семко было вручено новое знамя Славянского районного казачьего общества.

Источник: газета «Заря Кубани»

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Категория: Новости / Общество

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