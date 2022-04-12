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Депутат Госдумы Иван Демченко: Война с нацизмом не закончилась -  мы снова в борьбе...

11 апреля в Международный день освобождения узников фашистских лагерей во всем мире вспоминают жертв фашизма.

Депутат Государственной Думы Иван Демченко отметил важность этой даты для всего мира.

- Казалось бы,  после восстания узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года, мир должен был извлечь урок из прошлого. Но мы снова видим, как благодаря укрывательству и пособничеству западных режиссеров, неонацисты делают то, за что весь мир осуждает фашистов. Уверен, что нам удасться обезопасить русскоязычное население на Украине от действий одурманенных преступников и довести начатое до Победы, потому что мы #Своихнебросаем!, - прокомментировал Иван Иванович. 

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Категория: Новости / Общество

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