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11 апреля в Международный день освобождения узников фашистских лагерей во всем мире вспоминают жертв фашизма.

Депутат Государственной Думы Иван Демченко отметил важность этой даты для всего мира.

- Казалось бы, после восстания узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года, мир должен был извлечь урок из прошлого. Но мы снова видим, как благодаря укрывательству и пособничеству западных режиссеров, неонацисты делают то, за что весь мир осуждает фашистов. Уверен, что нам удасться обезопасить русскоязычное население на Украине от действий одурманенных преступников и довести начатое до Победы, потому что мы #Своихнебросаем!, - прокомментировал Иван Иванович.

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