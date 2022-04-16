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Депутат Госдумы Иван Демченко: Каждое обращение - сигнал для работы местных властей...

Работа Ивана Демченко 15 апреля  в Анапе продолжилась проведением приема граждан совместно с председателем ЗСК Юрием Бурлачко.

Вопросы, с которыми анапчане обратились к парламентариям,  разные и затрагивают интересы многих жителей курорта   - оформление  недвижимости; разъяснение нормативных документов, касающихся генплана; обустройство разгонных полос для обеспечения безопасности движения; помощь медикам.

Депутаты дали разъяснения по общим вопросам. По обращениям даны поручения соответствующим структурам и специалистам, определены сроки исполнения. 

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Категория: Новости / Общество

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