Депутат Госдумы Иван Демченко: Каждое обращение - сигнал для работы местных властей...

/Общество/

Работа Ивана Демченко 15 апреля в Анапе продолжилась проведением приема граждан совместно с председателем ЗСК Юрием Бурлачко.

Вопросы, с которыми анапчане обратились к парламентариям, разные и затрагивают интересы многих жителей курорта - оформление недвижимости; разъяснение нормативных документов, касающихся генплана; обустройство разгонных полос для обеспечения безопасности движения; помощь медикам.

Депутаты дали разъяснения по общим вопросам. По обращениям даны поручения соответствующим структурам и специалистам, определены сроки исполнения.

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