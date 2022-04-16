15 апреля депутат Госдумы Иван Демченко провел свой рабочий день в городе-курорте Анапа
Депутат Госдумы Иван Демченко: вопросы развития курортного города касаются не только местных жителей, но и гостей Анапы.
Рабочая поездка началась со встречи с мэром города Василием Швец. Обсудили актуальные вопросы развития муниципалитета и законодательную инициативу по поддержке малого и среднего предпринимательства санаторно-курортной сферы.
Первый объект посещения - Анапское отделение Краснодарской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».
Здесь председатель ЗСК Юрий Бурлачко, мэр города Василий Швец и Иван Иванович передали компьютер для работы учебного класса и изготовления моделей военной техники на специальном оборудовании.
Во время теплой встречи с ветеранами и казачатами состоялся серьезный разговор о ходе спецоперации на Украине.
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