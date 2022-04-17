Проект "Оружие Победы" будет расширен

15 апреля в анапском отделении Краснодарской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» побывали депутат Госдумы Иван Демченко, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, мэр курорта Василий Швец и председатель Совета муниципального образования Леонид Красноруцкий.

Им представили проект «Оружие Победы», который был реализован в рамках гранта губернатора.

Сегодня проекты анапского отделения общественной организации «Инвалиды войны» известны во всей Кубани. Они получили поддержку и на федеральном и на краевом уровнях. В прошлом году ветераны боевых действий выиграли грант губернатора на реализацию военно-патриотического проекта «Оружие Победы». Почетным гостям показали купленное на эти средства оборудование, на котором теперь изготавливают детали моделей знаменитой Катюши и тридцатьчетверки, полуторки и самолетов времен Великой Отечественной войны.

Общественной организации почетные гости привезли подарок – новое компьютерное оборудование. Оно позволит усовершенствовать работу мастерской по изготовлению деталей и расширить возможности проекта «Оружие Победы».

Рядом с мастерской – учебный класс, в котором дети занимаются сборкой моделей под присмотром опытных педагогов – ветеранов боевых действий.

Одну из моделей военной техники вручили спикеру краевого парламента. По словам Юрия Бурлачко, она займет почетное место в музее краевого Законодательного Собрания.