Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко провели совместный прием граждан в Анапе

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В мероприятии участвовали глава города-курорта Василий Швец, председатель городского Совета Леонид Красноруцкий, сотрудники администрации Анапы.

Парламентарии рассмотрели шесть обращений. Анапчан интересовали вопросы, касающиеся обустройства дополнительной полосы на участке автодороги Крымск – Джигинка, изменения вида разрешенного использования участка в Анапе и ограничения прав на землю в связи с резервированием ее для государственных или муниципальных нужд. Местные жители спросили про разработку краевого правового акта, дающего право медработникам приватизировать служебное жилье. Руководитель организации инвалидов Афганистана просил внести в краевое законодательство дополнение относительно меры поддержки для такой категории инвалидов, как сотрудники правоохранительных органов, МЧС.

Как пояснили присутствующие на приеме представители городской администрации по проблеме благоустройства автотрассы, они получили ответ из краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в котором сказано, что реконструкция указанного участка дороги возможна только после завершения уже строящихся объектов.

Председатель ЗСК дал поручение профильному комитету краевого парламента вернуться к рассмотрению указанного вопроса в ходе совместного заседания с Краснодаравтодором и министерством транспорта и дорожного хозяйства региона.

Замглавы муниципалитета Руслан Юнаев пояснил относительно возможности приватизации служебных помещений. Федеральное законодательство предусматривает, что собственники жилищного фонда вправе принимать решение о его приватизации. Поэтому разработка соответствующего нормативного правового акта на краевом уровне не требуется.

Юрий Бурлачко поручил председателям комитетов ЗСК по здравоохранению и по имущественным и земельным отношениям проанализировать ситуацию и дать муниципалитету разъяснения о возможности приватизации служебного жилого фонда.

Иван Демченко на приеме пообещал оказать содействие в решении вопроса, касающегося расширения круга получателей мер господдержки путем включения в него инвалидов правоохранительных органов, МЧС, используя площадку Совета законодателей.

Все обозначенные проблемы депутаты взяли на контроль. Муниципалитету будет оказана необходимая помощь в их решении.

В рамках визита Юрий Бурлачко и Иван Демченко пообщались с активом городского Совета молодых депутатов, занявшего второе место в краевом конкурсе на звание лучшего Совета молодых депутатов. Участие в нем позволило парламентариям привлечь 4 млн рублей. Средства планируется направить на создание спортивных объектов. Молодые депутаты рассказали старшим коллегам о своей деятельности, планах на будущее.

Источник: https://kubnews.ru/vlast/2022/04/15/predsedatel-zsk-yuriy-burlachko-i-deputat-gosdumy-ivan-demchenko-proveli-sovmestnyy-priem-grazhdan-v/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D