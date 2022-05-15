Депутат Госдумы Иван Демченко: Сохранение семейных традиций - конституционная норма в российской Федерации!

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В Темрюке, в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие «Маленькая страна», посвященное отмечаемому 15 мая Международному Дню семьи.

В зрительном зале собрались семьи, которые открывая двери своего дома для ребенка, всей душой хотят подарить ему свою любовь, тепло, заботу понимание и поддержку, одним словом - семью. Таких особенных, замещающих семей в районе 217. Тепло и ласку приемных родителей в них получают более 300 детей.

Атмосфера в зрительном зале была пронизана добром и радостью. Талантливые девчонки и мальчишки из приемных семей вели программу этого праздничного мероприятия и подготовили много творческих сюрпризов.

Собравшихся в зале взрослых и детей приветствовала заместитель главы района Ольга Дяденко и вручила Благодарственные письма муниципального образования Темрюкский район супругам Гуриным и Юраго.

Благодарственным письмом Совета муниципального образования Темрюкский район Светланы Чмулёвой отмечены семьи Жирновых и Гуриных.

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы РФ Демченко вручено Ирине Гридиной, которая проводит в районе большую общественную работу, является председателем сообщества приемных семей и клуба приемных родителей, куратором проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Благодарственными письмами управления по вопросам семьи и детства отмечены депутат Таманского сельского поселения Ренат Тахмезов и председатель Совета молодых депутатов района Юрий Васильев, сообщила специалист управления по вопросам семьи и детства Галина ИЩЕНКО.

#деньсемьи

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