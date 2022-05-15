Анастасиевская преображается

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В администрации Анастасиевского сельского поселения собрался актив, с которым депутат ЗСК Виктор Чернявский обсудил работу кубанского парламента, отчитался о выполнении наказов избирателей.



- Видно, люди прочитали мой отчет за 2021 год. Я еще в январе опубликовал его в «Заре Кубани», — отмечает депутат. – А ставший привычным отчет- календарь размещен на всех информационных стендах и в организациях. В этом году администрация края, депутаты ЗСК, депутат Госдумы Иван Демченко, районная администрация серьезно поддержали анастасиевцев. В двух детсадах будет заменена кровля, в ДОУ №26 установят новые окна, а в ДК она идет полным ходом. Отремонтируем фасад здания школы на хуторе Прикубанском, в школьной библиотеке установим новую мебель. В школе № 25 намечен ремонт ограждения футбольного поля, а двадцать восьмой — ремонт пола в столовой. Ханьковской школе 500 тысяч рублей выделено на спортгородок, в плане — ремонт кровли над пищеблоком. Главное событие — начинаем проектирование клуба. Это давняя мечта хуторян, и край выделяет финансирование на проект.



Несколько лет назад по краевой программе в Анастасиевской открыл двери новый спорткомплекс. А в этом году центр украсил парк «Станичный». Рядом новый храм.



- Станица преображается! И это результат работы команды Александра Семко, всех анастасиевцев, тружеников и настоящих патриотов!- уверен Виктор Чернявский.

Источник: https://zaryakubani.ru/news/obshhestvo/125483-anastasievskaya-preobrazhaetsya-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D