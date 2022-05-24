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Помощь в размере более $40 млрд , которую в США решили направить на помощь Украине, уже разделили. Украине останется только…

Помощь в размере более $40 млрд , которую в США решили направить на помощь Украине, уже разделили. Украине останется только 15%.

Как оказалось, 35% от этой суммы пойдёт на финансирование вооруженных сил самих Соединённых Штатов.

45,2% планируется потратить также не на Украину, а на «другие страны».

Ещё 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др.

Но выплачивать долг — причём все $40 млрд — придётся украинцам.

Как прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Иван Демченко, за «содействие» мирные жители Украины заплатят высокую цену. Уже сегодня «друзья» вывозят из страны зерно, завтра «возьмут под охрану» другие жизненно важные ресурсы, а в недалеком будущем попросят вернуть долг с процентами. Период, когда на дипломатическом уровне можно было урегулировать кризис, закончился не в пользу простых жителей Украины.