Депутат Госдумы Иван Демченко: решение Президента - своевременная и действенная мера

/Общество/

Путин объявил летние изменения в социальных выплатах:

- С 1 июня на 10% увеличится размер пенсий для неработающих пенсионеров;

- С 1 июля на 10% будет повышен МРОТ;

- С 1 июня на 10% вырастет и прожиточный минимум.

Депутат Государственной Думы Иван Демченко выразил поддержку решению Главы государства об увеличении выплат:

- Очень важное и своевременное решение. Экономическая стабильность внутри страны сейчас особенно необходима.

Повышение пенсий и пособий позволит компенсировать рост инфляции. Все социальные обязательства государства будут выполнены.

Напомним, что в начале года по инициативе Президента РФ пенсии уже были проиндексированы на 8,6%.

#ГосДума #командаДемченко