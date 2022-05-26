/Общество/
Депутат Госдумы Иван Демченко: решение Президента - своевременная и действенная мера
Путин объявил летние изменения в социальных выплатах:
- С 1 июня на 10% увеличится размер пенсий для неработающих пенсионеров;
- С 1 июля на 10% будет повышен МРОТ;
- С 1 июня на 10% вырастет и прожиточный минимум.
Депутат Государственной Думы Иван Демченко выразил поддержку решению Главы государства об увеличении выплат:
- Очень важное и своевременное решение. Экономическая стабильность внутри страны сейчас особенно необходима.
Повышение пенсий и пособий позволит компенсировать рост инфляции. Все социальные обязательства государства будут выполнены.
Напомним, что в начале года по инициативе Президента РФ пенсии уже были проиндексированы на 8,6%.
#ГосДума #командаДемченко