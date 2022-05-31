Абинску необходим плавательный бассейн! 

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Это пожелание земляков для депутата Госдумы Ивана Демченко стало самым важным среди наказов Абинского района.

Иван Иванович поддержал инициативу и поручил Абинскому ЭлектроМеталлургическому заводу построить социально значимый комплекс.

В ходе региональной недели депутат побывал на строительном объекте и проверил качество выполнения работ.

- Занятия водными видами спорта необходимы не только для оздоровления - обучение плаванию спасет жизни наших детей. Важно, чтобы в спортивный комплекс был подобран коллектив профессиональных тренеров, которые подойдут к своей работе со всей ответственностью. Возможно, именно здесь мы вырастим новых олимпийских чемпионов, - отметил Иван Демченко.

Для занятий спортом в комплексе будет тренажерный зал, поле для мини-футбола, фитнес-зал.

В здании по проекту будут размещены комфортные раздевалки и душевые комнаты для спортсменов и тренеров. А для родителей подготовят удобные места ожидания.

Главная гордость комплекса - плавательный бассейн для взрослых (25,0х11,0 м) и специальный для детей (10,0х6,0 м).

Впечатляет ежедневная пропускная способность бассейна: до 750 взрослых и до 300 детей.

#ГосДума #КомандаДемченко