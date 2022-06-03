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Депутат Госдумы Иван Демченко оказал  помощь в строительстве тротуара в станице Голубицкой

По инициативе депутата Госдумы выделены средства из краевого бюджета на устройство тротуара по улице Красной в станице Голубицкой Темрюкского района. Также будут использованы средства из районного и поселенческого бюджетов.
Протяженность нового полотна составит 3 километра. Контракт уже заключен, подрядная организация приступила к работе. В настоящее время ведется установка бордюрного камня. 
- Благоустройство тротуаров в населенных пунктах - один из часто повторяющихся вопросов избирателей. Обустроенные пешеходные дорожки - это комфортный путь в школу и детский сад, магазины и социальные учреждения. В период прироста населения удобство - один из критериев выбора населенного пункта для проживания и показатель работы команды местной власти, - прокомментировал Иван Иванович.
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Категория: Новости / Общество

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