Депутат Госдумы Иван Демченко оказал  помощь в строительстве тротуара в станице Голубицкой

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По инициативе депутата Госдумы выделены средства из краевого бюджета на устройство тротуара по улице Красной в станице Голубицкой Темрюкского района. Также будут использованы средства из районного и поселенческого бюджетов.

Протяженность нового полотна составит 3 километра. Контракт уже заключен, подрядная организация приступила к работе. В настоящее время ведется установка бордюрного камня.

- Благоустройство тротуаров в населенных пунктах - один из часто повторяющихся вопросов избирателей. Обустроенные пешеходные дорожки - это комфортный путь в школу и детский сад, магазины и социальные учреждения. В период прироста населения удобство - один из критериев выбора населенного пункта для проживания и показатель работы команды местной власти, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко #ГосДума