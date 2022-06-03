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Депутат Госдумы Иван Демченко: уделяя внимание малым делам, создаем комфортные условия для многих.

Жители Славянского района на встрече с депутатом Госдумы Иванов Демченко обозначили проблему — прилегающая к фельдшерскому пункту территория нуждается в благоустройстве. В дождливую погоду за медицинской помощью пациенты шли по лужам и грязи.

В ходе региональной недели депутат поручил оперативно решить вопрос во взаимодействии с органами местного самоуправления. Территория у ФАПа благоустроена: уложена плитка, установлена лавочка.