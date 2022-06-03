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Депутат Госдумы Иван Демченко: команда партии «Единая Россия» определена благодаря народному голосованию в сети Интернет.

Более полумиллиона жителей Краснодарского края приняли участие в отборе кандидатур, которые примут участие в выборах Законодательного Собрания края.

Конкурс в процедуре, которую проводит Единая Россия, за последние 5 лет увеличился в три раза и составил 10 кандидатов на место. 41% из них — молодые люди в возрасте до 35 лет.

Свежие данные ФОМ фиксируют повышение популярности «Единой России». На сайте PG.ER.RU зарегистрировались 2,2 миллиона избирателей и более 4 тысяч кандидатов.

Как пояснил депутат Государственной Думы Иван Демченко, «Единая Россия» единственная партия, которая проводит такой открытый отбор кандидатов на выборы.

? Такая процедура позволяет попробовать свои силы в предвыборной гонке всем желающим, а избирателям дистанционно без посещения избирательного участка определиться с кандидатом, который будет представлять интересы жителей района в ЗСК. Сейчас особенно важно в период консолидации всех сил для поддержки безопасности страны сделать свой выбор в пользу команды Президента, — прокомментировал Иван Иванович.