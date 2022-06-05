Депутат Госдумы Иван Демченко: «Помогая семьям, делаем вклад в будущее!»

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Проблемы семей, обратившихся в общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко, должны решаться в индивидуальном порядке. Такую задачи ставит Иван Иванович своим помощникам в округе.

В городе-курорте Анапа на прием приходят всей семьей, чтобы вместе обсудить выход из ситуации.

В связи с тяжелой обстановкой из Харькова в станицу Анапскую переехала семья: мать, бабушка и 2 двое детей. Пока решается вопрос с трудоустройством необходимо уделить внимание досугу и летней занятости детей под контролем специалистов.

В приемной депутата вопрос решен: семье соотечественников предложено посещение летней культурно-досуговой площадки при доме культуры. В течение всего лета для детей запланированы тематические мастер-классы, работа интерактивных секций под руководством опытных преподавателей.