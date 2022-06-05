Россия ждет российские компании, работающие за рубежом, обратно на родину

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Для наиболее комфортного перехода были созданы административные районы страны – Калининград и Владивосток – там будет действовать особый режим, где можно будет запустить работу лишь по копиям документов.

Также оперативно принят законопроект, позволяющий компаниям работать и принимать решения без полного состава совета директоров. Благодрая таким мерам с начала года уже вернулись 26 компаний, а еще 16 только ведут подготовку к возвращению в Россию.

Как прокомментировал решения депутат Госдумы Иван Демченко, Россия отличная площадка для развития бизнеса. Оперативно принятые меры позволят комфортно отечественным компаниям вернуться на родину. Более того, в долгосрочной перспективе они также не почувствуют сложностей.

«Регулярно власти принимают меры для поддержки малого и среднего бизнеса, вводятся новые льготы, инструменты поддержки. Как мы видим, многие объекты МСП сделали значительный шаг вперед за последние годы», – подчеркнул Иван Демченко.